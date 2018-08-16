В процессорах Intel нашли новую уязвимость, превзошедшую Spectre и Meltdown

Исследователи сообщили о ней в Intel еще в январе. Foreshadow включает три вариации, пишет ferra.ru. По словам Intel в заметке в официальном блоге, новые апдейты, вышедшие на днях, в сочетании с выпущенными ранее в этом году обновлениями, должны защитить большинство пользователей от этой уязвимости. Intel подчеркнула, что ей неизвестно о случаях, когда уязвимость использовалась в реальной жизни.