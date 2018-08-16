НКО Ардо Оясалу получает от Свободной партии 5000 евро в месяц

Сегодня глава Свободной партии Андрес Херкель признал, что правление партии не в восторге от подобного использования денежных средств. «Большая часть денег тратилась на исследовательские работы главы организации Ардо Оясалу, - сказал Херкель. – Нам кажется, что неразумно тратить деньги партии подобным образом. Так считает и сам Оясалу. В то же время я полностью на его стороне, так как если кто-то в Эстонии и является активным борцом с коррупцией, то это он».

Херкель заявил, что Оясалу изучает использование так называемых крышевых денег, коррупцию в самоуправлениях и всевозможные схемы Таллинна. «По мнению партии, подобные траты являются чистым альтруизмом, но, как мне кажется, будет лишним продолжать выплаты в прежнем объеме в преддверии выборов», - сказал Херкель.

Херкель также добавил, что Оясалу оказывал помощь при разработке программы партии, но не пожелал уточнить, выплачивались ли денежные средства именно за эту работу.

Оясалу признал, что Свободная партия оказывала финансовую поддержку Korruptsiooniradar в размере 5000 евро в месяц, но подчеркнул, что лишь половина этой суммы выплачивалась ему в качестве зарплаты. «В числе прочих расходов были коммунальные счета, деньги, выплачиваемые экспертам. Может, что-то еще, но сразу и не упомнить», - сказал он.

Оясалу сообщил, что действительно помогал партии с созданием программы, за что НКО Korruptsiooniradar выставляло политической силе счета. По его словам, основной его работой являлась исследовательская деятельность, а главная задача НКО – борьба с коррупцией. По оценке Оясалу, 90 процентов своей зарплаты он получает за борьбу с коррупцией, а еще 10 за помощь при разработке партийной программы свободников.

В число основателей начавшего свою деятельность в 2017 году НКО Korruptsiooniradar входит также Карли Ламбот и Анне Хансеберг. Ардо Оясалу ранее был членом Социал-демократической партии, но покинул ее в 2017 году. Он является председателем Комиссии по надзору за финансированием партий.