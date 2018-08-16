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Названы самые выгодные месяцы для путешествий

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Vacationers look at "Les Ecrins" range from the "Cime Caron 3195 m" the high panorama viewing site of the Val Thorens ski resort, in the French Alps, on August 10, 2018, during the summer holidays. (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

ФОТО: PHILIPPE DESMAZES / AFP

Эксперты онлайн-сервиса бронирования жилья Booking.com подсчитали, в какие месяцы высокого сезона россияне смогут сэкономить до 50 процентов на жилье в разных городах мира.

Например, в декабре путешественники смогут сэкономить 24 процента на поездке в Рио-де-Жанейро (Бразилия), по сравнению с самым дорогим месяцем для этого города — январем, пишет lenta.ru.

А вот в Окленд (Новая Зеландия) лучше полететь в октябре: тогда жилье обойдется на 15 процентов дешевле, чем в самом популярном месяце — марте.

Из Северного полушария специалисты отметили Майами-Бич (США), где в путешественники смогут сэкономить 42 процента в сентябре, а также Санкт-Петербург, в котором жилье обойдется на 49 процентов дешевле в апреле по сравнению с самым дорогим месяцем — июнем.

Самый недорогой месяц рассчитывался по результатам сравнения цен на проживание в высокий сезон. Для Южного полушария это период с октября по март, для Северного — с апреля по сентябрь. За основу для расчетов были взяты 3-, 4- и 5-звездочные отели.

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