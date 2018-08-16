Названы самые выгодные месяцы для путешествий

Например, в декабре путешественники смогут сэкономить 24 процента на поездке в Рио-де-Жанейро (Бразилия), по сравнению с самым дорогим месяцем для этого города — январем, пишет lenta.ru.

А вот в Окленд (Новая Зеландия) лучше полететь в октябре: тогда жилье обойдется на 15 процентов дешевле, чем в самом популярном месяце — марте.

Из Северного полушария специалисты отметили Майами-Бич (США), где в путешественники смогут сэкономить 42 процента в сентябре, а также Санкт-Петербург, в котором жилье обойдется на 49 процентов дешевле в апреле по сравнению с самым дорогим месяцем — июнем.