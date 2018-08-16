Названы самые выгодные месяцы для путешествий

Эксперты онлайн-сервиса бронирования жилья Booking.com подсчитали, в какие месяцы высокого сезона россияне смогут сэкономить до 50 процентов на жилье в разных городах мира.
Например, в декабре путешественники смогут сэкономить 24 процента на поездке в Рио-де-Жанейро (Бразилия), по сравнению с самым дорогим месяцем для этого города — январем, пишет lenta.ru.
А вот в Окленд (Новая Зеландия) лучше полететь в октябре: тогда жилье обойдется на 15 процентов дешевле, чем в самом популярном месяце — марте.
Из Северного полушария специалисты отметили Майами-Бич (США), где в путешественники смогут сэкономить 42 процента в сентябре, а также Санкт-Петербург, в котором жилье обойдется на 49 процентов дешевле в апреле по сравнению с самым дорогим месяцем — июнем.
Самый недорогой месяц рассчитывался по результатам сравнения цен на проживание в высокий сезон. Для Южного полушария это период с октября по март, для Северного — с апреля по сентябрь. За основу для расчетов были взяты 3-, 4- и 5-звездочные отели.