Председателем городского собрания Нарвы выбрали Ирину Янович

В Нарвском горсобрании 16 августа прошли выборы председателя городского собрания, на место которого претендовали представитель фракции "Нарва - наш дом" Ирина Янович и представитель оппозиционной фракции "Наша Нарва" Яна Кондрашова.
Вышедшие из фракции центристов 21 депутат сформировали свою фракцию "Нарва - наш дом", и эта фракция отдала голоса за Ирину Янович, которая таким образом получила 21 голос.
8 депутатов от оппозиционной фракции "Наша Нарва" проголосовали за выдвинутую ими Яну Кондрашову. В голосовании приняло участие 29 депутатов. На сессии присутствовало 30 депутатов.
Распад фракции центристов горсобрания Нарвы начался, когда в прошлую пятницу премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас заявил, что, согласно решению правления партии, лица, которым были предъявлены прокуратурой подозрения, должны на время следствия приостановить свой статус депутата горсобрания и покинуть руководящие посты в городских учреждениях. Вслед за этим депутаты вышли из Центристской партии.
Директор Кренгольмской гимназии Ирина Янович стала депутатом городского собрания Нарвы после муниципальных выборов 2017 года, на которых она набрала 230 голосов по списку Центристской партии, в которой состояла с 2002 года и вышла 15 августа 2018 года вместе с другими депутатами городского собрания.