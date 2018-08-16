Председателем городского собрания Нарвы выбрали Ирину Янович

Вышедшие из фракции центристов 21 депутат сформировали свою фракцию "Нарва - наш дом", и эта фракция отдала голоса за Ирину Янович, которая таким образом получила 21 голос.

8 депутатов от оппозиционной фракции "Наша Нарва" проголосовали за выдвинутую ими Яну Кондрашову. В голосовании приняло участие 29 депутатов. На сессии присутствовало 30 депутатов.

Распад фракции центристов горсобрания Нарвы начался, когда в прошлую пятницу премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас заявил, что, согласно решению правления партии, лица, которым были предъявлены прокуратурой подозрения, должны на время следствия приостановить свой статус депутата горсобрания и покинуть руководящие посты в городских учреждениях. Вслед за этим депутаты вышли из Центристской партии.