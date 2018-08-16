Пт, 17.08.2018
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  • Кристина Каллас дала понять, что объединение Eesti 200 намерено создать новую партию

Кристина Каллас дала понять, что объединение Eesti 200 намерено создать новую партию

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ФОТО: AFP / Scanpix

Член совета MTÜ Eesti 200 и один из лидеров политической инициативной группы с таким же наименованием Кристина Каллас в четверг дала понять, что объединение намерено создать новую партию.

"Надеюсь, что нам удастся выйти на выборы с выраженными одной фразой обещаниями, но основательным видением проблем", - сказала в Каллас четверг на знакомящим с Eesti 200 семинаре.

Каллас отметила, что решение будет принято в ближайшие дни.

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