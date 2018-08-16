Галерея: Lexus показал в Таллинне предсерийный экземпляр кроссовера UX

Первый в истории бренда компактный премиальный кроссовер UX, мировая премьера которого состоялась на Женевском международном автосалоне 2018 года, выйдет на эстонский рынок в марте 2019 года. Прием заказов будет открыт официальными дилерами Lexus с 1 ноября 2018 года.

Первая для Lexus модель в сегменте премиальных компактных кроссоверов призвана стать «городским исследователем» (UX - Urban EXplorer) и ориентирована на современных, энергичных горожан, стремящихся найти яркий и динамичный подход к роскошному образу жизни. Кроме того, новый UX станет отличным выбором для тех, кто стремится стать частью премиального мира роскошного бренда Lexus.

Lexus UX 250h, который поступит в продажу в 2019 году, оснащается гибридной установкой нового поколения. Он имеет совершенно новый двухлитровый бензиновый двигатель, а также доработанную КПП, обеспечивающих превосходную динамику. Гибрид UX 250h будет доступен как в переднеприводном, так и полноприводном исполнении.

На версию UX 200 будет устанавливаться новейший двухлитровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель.