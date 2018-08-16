В ДТП в Лондоне погиб личный врач британской королевы
16 августа 2018, 20:45
Личный врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в центральной части Лондона, передает в четверг британская телерадиокомпания Би-би-си.
"Мы все глубоко шокированы и опечалены, узнав, что доктор Питер Фишер трагически погиб в ДТП вчера. Питер был директором по исследованиям Королевской Лондонской больницы комплексной медицины Лондонского университета и личным врачом ее Величества Королевы", - приводит телерадиокомпания слова директора Университетского колледжа лондонских больниц доктора Джилл Гаскин.
По информации Би-би-си, 67-летний врач ехал на велосипеде, когда его сбил грузовик.
Несмотря на быстро оказанную медицинскую помощь, Фишера спасти не удалось.