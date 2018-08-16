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В ДТП в Лондоне погиб личный врач британской королевы

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На месте ДТП появились цветы.

ФОТО: SWNS.comPaul Davey / SWNS.com

Личный врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в центральной части Лондона, передает в четверг британская телерадиокомпания Би-би-си.

"Мы все глубоко шокированы и опечалены, узнав, что доктор Питер Фишер трагически погиб в ДТП вчера. Питер был директором по исследованиям Королевской Лондонской больницы комплексной медицины Лондонского университета и личным врачом ее Величества Королевы", - приводит телерадиокомпания слова директора Университетского колледжа лондонских больниц доктора Джилл Гаскин.

По информации Би-би-си, 67-летний врач ехал на велосипеде, когда его сбил грузовик.

Несмотря на быстро оказанную медицинскую помощь, Фишера спасти не удалось.

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