Reporter: в хаосе на дорогах виновато жаркое лето?

По словам профессора Таллиннского технического университета Даго Антова, зачастую роль играет халатность самих водителей. «Когда СМИ в очередной раз сообщают о тяжелой аварии с погибшими, то нередко бывает, что люди в машине не были пристегнуты ремнями безопасности, либо был нарушен скоростной режим, а также иногда водители садятся за руль нетрезвыми. В большинстве ситуаций все зависит от нас самих. Дороги и движение меняются медленно. Чего нельзя сказать о поведение людей», - сказал он, а также подчеркнул, что в отличие от первой половины года сейчас на дорогах стало больше полицейских.

Антов считает, что свой вклад делает и позиция в обществе, которой многие придерживаются. «Люди относятся к полиции как к карательному органу. Думают, что если не попадутся, то это хорошо, а если попадутся, то плохо. Мне кажется, настала пора изменить устоявшуюся в обществе позицию», - сказал эксперт.