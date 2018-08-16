Reporter: в хаосе на дорогах виновато жаркое лето?

Некоторые водители никак не хотят считаться с другими участниками дорожного движения, что приводит к трагическим последствиям. Причин огромного количества аварий, произошедших в этом году, может быть множество, но нередко главным виновником якобы считают жаркое лето, оказывающее влияние на поведение людей, пишет Reporter.
По словам профессора Таллиннского технического университета Даго Антова, зачастую роль играет халатность самих водителей. «Когда СМИ в очередной раз сообщают о тяжелой аварии с погибшими, то нередко бывает, что люди в машине не были пристегнуты ремнями безопасности, либо был нарушен скоростной режим, а также иногда водители садятся за руль нетрезвыми. В большинстве ситуаций все зависит от нас самих. Дороги и движение меняются медленно. Чего нельзя сказать о поведение людей», - сказал он, а также подчеркнул, что в отличие от первой половины года сейчас на дорогах стало больше полицейских.
Антов считает, что свой вклад делает и позиция в обществе, которой многие придерживаются. «Люди относятся к полиции как к карательному органу. Думают, что если не попадутся, то это хорошо, а если попадутся, то плохо. Мне кажется, настала пора изменить устоявшуюся в обществе позицию», - сказал эксперт.
«Водители привыкли нарушать правила. Некоторые выпивают в пятницу вечером пиво, а потом садятся за руль, так как еще ни разу не попадались полиции. Другие считают, что небольшое превышение – это мелочь. И так будет до тех пор, пока сами не окажутся в беде», - считает Антов.