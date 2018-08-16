Фото: в волости Харку произошло ДТП, пострадали два человека
16 августа 2018, 21:20
Сегодня вечером в волости Харку Харьюского уезда произошло ДТП, в результате которого пострадали водители двух автомобилей, пишет Postimees.
Около 17.30 в полицию поступило сообщение о ДТП в волости Харку, участниками которого стали два автомобиля, сообщила Пыхьяская префектура.
По предварительным данным, автомобиль Lexus, которым управляла 39-летняя женщина, ехал по Харку-теэ и начал поворачивать налево (на дорогу Харку - Клоогаранна), но оказался на пути у ехавшего в направлении Табасалу автомобиля Volvo, за рулем которого был 49-летняя женщина.
В результате столкновения обе машины выехали на велосипедную дорожку. Обоих водителей доставили в больницу.