СМИ: «Газпром» приготовит ответ на санкции

О конкретных мерах, которые может принять компания, пока ничего не сообщается. Известно, что в повестку мероприятия, намеченного на 28 августа, включен вопрос «о влиянии западных санкций на группу "Газпром" в 2017-18 годах и мерах реагирования», пишет lenta.ru.

На данный момент на «Газпром» не наложено прямых санкций США или Евросоюза. На компанию распространяются только общеотраслевые ограничения, например, она не может получить зарубежное финансирование на срок более 60 дней. Также она не может закупать американское и европейское оборудование для разработки новых проектов и месторождений.