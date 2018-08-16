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СМИ: «Газпром» приготовит ответ на санкции

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Gazprom

ФОТО: BENOIT TESSIER / REUTERS

«Газпром» разрабатывает ответные меры на как уже действующие, так и возможные западные санкции. Они будут обсуждаться на совете директоров компании, который состоится в конце августа, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

О конкретных мерах, которые может принять компания, пока ничего не сообщается. Известно, что в повестку мероприятия, намеченного на 28 августа, включен вопрос «о влиянии западных санкций на группу "Газпром" в 2017-18 годах и мерах реагирования», пишет lenta.ru.

На данный момент на «Газпром» не наложено прямых санкций США или Евросоюза. На компанию распространяются только общеотраслевые ограничения, например, она не может получить зарубежное финансирование на срок более 60 дней. Также она не может закупать американское и европейское оборудование для разработки новых проектов и месторождений.

Кроме того, принятый в августе 2017 году закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) говорится о возможности наложения санкций на компании, участвующие в строительстве экспортных газопроводов и предоставляющие инвестиции в размере более миллиона долларов. На сегодняшний день у «Газпрома» есть три таких проекта: «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток-2».

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