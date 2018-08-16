После обрушения моста Италия грозит национализировать автомагистрали

По его словам, государство должно взять на себя управление автострадами, если их нынешние операторы не могут надлежащим образом исполнять свои обязанности.

Компании следовало инвестировать в безопасность, а не направлять средства на выплату дивидендов, считает Ди Майо. Представленные на Миланской фондовой бирже акции компании Atlantia, владеющей Autostrade per l'Italia, упали на 25 процентов.

Штраф до 150 миллионов евро

У оператора итальянских автострад необходимо отозвать лицензию, а саму компанию - оштрафовать на сумму до 150 млн евро, заявил накануне министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли.

В свою очередь, руководство Autostrade per l'Italia опровергает обвинения в свой адрес. Техобслуживание моста проводилось четыре раза в год в соответствии с предписаниями, заявила компания.

В области введен режим чрезвычайной ситуации

Днем ранее правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации сроком на 12 месяцев в области Лигурия. В тот же день на чрезвычайном заседании совета министров было принято решение о предоставлении экстренной помощи в размере пяти миллионов евро для ликвидации последствий аварии.