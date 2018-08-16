Корб: на посту мэра Нарвы останется центрист

Генсек Центристской партии Михаил Корб сказал в интервью «Актуальной камере», что, по его данным, сформированная из бывших центристов фракция, возглавившая сегодня горсобрание, не планирует перестановок во власти, поэтому центрист Тармо Таммисте продолжит работу на посту мэра Нарвы, пишет Postimees.
«Мэр Нарвы [Тармо Таммисте] не выходил из Центристской партии, и, насколько мне известно, он не планирует этого делать, поэтому в настоящее время городом руководит центрист», - сказал Корб.
«Для Центристской партии это не первый подобный случай в Нарве, - прокомментировал Корб. – Да, мы у власти 20 лет, но буквально в прошлом году 15 однопартийцев покинули фракцию Центристской партии и сформировали свою за полгода до выборов, но мы смогли собрать список из 100 человек и одержать победу».
«Нашей целью было сделать так, чтобы слова "Центристская партия", "центрист в Нарве" и "коррупция" не стояли в одном предложении, поскольку это серьезно вредит репутации партии», - пояснил Корб.