Корб: на посту мэра Нарвы останется центрист

«Мэр Нарвы [Тармо Таммисте] не выходил из Центристской партии, и, насколько мне известно, он не планирует этого делать, поэтому в настоящее время городом руководит центрист», - сказал Корб.

«Для Центристской партии это не первый подобный случай в Нарве, - прокомментировал Корб. – Да, мы у власти 20 лет, но буквально в прошлом году 15 однопартийцев покинули фракцию Центристской партии и сформировали свою за полгода до выборов, но мы смогли собрать список из 100 человек и одержать победу».