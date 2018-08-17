До 20 человек числятся пропавшими без вести после обрушения моста в Генуе

Отмечается, что итальянские спасатели третий день подряд ведут поисковые работы на месте обрушения пролета моста, передает Newsru.com.

По словам представителя генуэзской службы спасения Сонии Ночи, поисково-спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут обнаружены все люди, которые считаются пропавшими без вести. Местные власти отмечают, что до сих пор не могут сказать, сколько именно автомобилей находилось на мосту в момент обрушения, и поэтому неизвестно, сколько людей могут находиться под завалами. Накануне кабинет министров Италии одобрил введение режима чрезвычайной ситуации сроком на один год и объявило о проведении национальной церемонии прощания с жертвами обрушения в субботу в Генуе.

В то же время глава администрации области Лигурия Джованни Тоти считает маловероятным, что под обломками моста могут все еще находиться живые люди. Его цитирует телеканал Sky TG24. Глава региона сообщил, что состояние некоторых пострадавших в результате обрушения моста продолжает оставаться тяжелым, состояние одного из них внушает особые опасения.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций. В сети микроблогов Twitter активно обсуждают фотографии полуторагодичной давности, на которых мост запечатлен в аварийном состоянии. На снимке отчетливо видны полуразрушенные бетонные ограждения по краям сооружения и торчащая арматура. В свою очередь Autostrade per l'Italia утверждала, что за состоянием виадука велось постоянное наблюдение. Между тем министр экономического развития Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо возложил ответственность за обрушение моста именно на Autostrade per l'Italia, и министерство уже начало процедуру расторжения концессионного соглашения с компанией.