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  • В пятницу полиция усилит наблюдение за движением на шоссе Таллинн-Нарва

В пятницу полиция усилит наблюдение за движением на шоссе Таллинн-Нарва

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Järvamaal tabasid politseinikud neljapäeval üle 40 autojuhi, kes sõitsid kiiremini kui lubatud 90 kilomeetrit tunnis, lisaks ühe kriminaalses joobes juhi. Peamiselt ületasid juhid piirkiirust möödasõitudel.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

В пятницу, 17 августа, полицейские патрули будет осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения на шоссе Таллинн-Нарва, передает Rus.err.

Усиленное патрулирование будет осуществляться на отрезке от 70 до 180 км шоссе, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

В начале августа ведомство сообщило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году.

С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек - больше, чем за весь 2017 год.

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