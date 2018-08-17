В пятницу полиция усилит наблюдение за движением на шоссе Таллинн-Нарва
17 августа 2018, 7:16
В пятницу, 17 августа, полицейские патрули будет осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения на шоссе Таллинн-Нарва, передает Rus.err.
Усиленное патрулирование будет осуществляться на отрезке от 70 до 180 км шоссе, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.
В начале августа ведомство сообщило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году.
С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек - больше, чем за весь 2017 год.