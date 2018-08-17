Астролог Игорь Манг о подходе к женщинам: у меня свой метод

Материалы административного дела Игоря Манда о домогательствах показывают, какую тактику использовал составитель гороскопов при сближении с женщинами, пишет Postimees.
Сбежавший за границу в мае этого года во время вспыхнувшего скандала астролог решил отказаться от дачи показаний, предпочтя ответить на вопросы дознавателя письменно. Его защитник, в прошлом - таллиннский префект Ааду Луберг, отправил дознавателю электронное письмо, в котором Манг на двух с половиной страницах объясняет произошежшее.
Манг начал с того, почему вообще предпочитает составлять гороскопы, имея телесный контакт с другим человеком: «Видя в гороскопе необычное расположение планет и имея практику массажиста, я могу выразить желание посмотреть, как оно отражается в теле человека».
Называет завсегдатаев клиентами
Манг припомнил, как в 1980-х годах, работая в пярнуской грязелечебнице и в санатории массажистом, кроме основной работы с пациентами он составлял гороскопы, чтобы увидеть, как состояние здоровья пациента отражено на натальной карте: «Теперь моя практика сформирована наоборот: прежде всего, составляю гороскоп и время от времени, если мне нужна дополнительная информация, смотрю и соответствующую часть тела клиента».
По словам Манга, это обычно случается тогда, когда у клиента есть какое-то повреждение. Но не всегда: «Это не какой-то исключительный случай, но хочу, чтобы клиент заранее был на это согласен».
«Марта (имя изменено – ред.) обратилась ко мне по телефону. Я бывал на разных мероприятиях и часто сам давал свой контактный телефон, если его просили. Так мой номер узнала и Марта», - рассказал астролог.
И хотя весной-летом в СМИ появились детальные описания многих предполагаемых случаев домогательства, Марта была единственной, обратившейся в полицию.
Неожиданное раскрытие чакр
Марта встретила Манга случайно в книжном магазине в центре Таллинна. Это было в апреле этого года, когда астролог к ней подошел и предложил, что может составить для нее гороскоп. Через какое-то время договорились о встрече у него.
Показав Марте свою коллекцию картин, Манг сообщил, что теперь будет открывать ей чакры. По его словам, это якобы является частью составления гороскопа.
Позже в полиции Марта описала, как обещанное открытие чакр превратилось в домогательство. Манг трогал ее спину, живот, клал руки на грудь. После этого он попросил, чтобы Марта расстегнула ремень, что она – не зная, как реагировать – и сделала.
Манг засунул руку ей в трусики. В руках он держал камень, который, по его словам, должен был дать положительный заряд чакрам. Потом они потанцевали, поговорили, и Марта ушла. Только после этого Марта поняла всю серьезность ситуации.
Манг объяснил полиции, что у пожелавший составить гороскоп Марты были выявлены «необычные аспекты» в Раке, Льве и Козероге (что, по словам астролога, в организме человека означает живот, спину и ноги – ред.), поэтому он предложил Марте освободить ее чакры. По утверждению Манга, Марта якобы согласилась: «Я не помню, чтобы раньше у меня кто-то спрашивал, что такое чакры и что значит освобождение чакр».
Манг отметил, что не помнит всех обстоятельств проведенной Марте процедуры: «Но я не могу исключать, что в ходе процедуры моя рука касалась ее груди. При манипуляциях в зоне живота и ниже, я попросил ее расстегнуть ремень, что она и сделала».
«В ходе всей процедуры я касался ее тела через одежду, а не напрямую. В какой-то момент Марта выразила неуверенность, даже смущение, но она ничего не сделала и не сказала, чтобы я мог понять, что она не хочет, чтобы я продолжал. И все же, после этого я посчитал нужным прекратить сеанс, поскольку такое состояние клиентки не позволило бы достичь максимального результата», - припомнил астролог апрельские события.
Положи деньги в конверте в почтовый ящик
После сеанса Манг предложил гостье имбирный напиток: «Марта выпила его, я предложил ей потанцевать. Мы станцевали один или даже два танца».
Что же касается камня, который он использует, открывая чакры, то, по словам Манга, речь идет об аметисте, который используется для заряда чакр положительной энергией. Таким образом, он касался семи чакр клиента: «Все это происходило как обычно, через одежду».
Также Манг добавил, что никаких признаков обиды Марты – как во время сеанса, так и после него – он не заметил: «Дверь квартиры во время сеанса, конечно, была закрыта, но ключи, как обычно, были в двери, и никаких препятствий для ухода, я не чинил и не планировал чинить».
Когда Марта собралась уходить, выяснилось, что у нее нет с собой денег, поэтому договорились, что она положит 50 евро в конверт и оставит его в почтовом ящике Манга: «Через несколько дней я нашел в ящике конверт с письмом, в котором она сообщала, что из-за моих домогательств и непристойного поведения она не будет мне платить». Манг считает, что таким образом клиентка просто хотел избежать необходимости платить.
«Я работаю астрологом 47 лет, и у меня сформировался свой метод понимания проблем человека. Никто до сих пор на это не жаловался и не обвинял меня в домогательствах», - этими словами Манг закончил свои объяснения.
В конце июня полиция назначила Мангу наказание в административном порядке за сексуальные домогательства в виде штрафа на сумму в 96 евро. Требуемая сумма была выплачена.