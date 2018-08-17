Астролог Игорь Манг о подходе к женщинам: у меня свой метод

Сбежавший за границу в мае этого года во время вспыхнувшего скандала астролог решил отказаться от дачи показаний, предпочтя ответить на вопросы дознавателя письменно. Его защитник, в прошлом - таллиннский префект Ааду Луберг, отправил дознавателю электронное письмо, в котором Манг на двух с половиной страницах объясняет произошежшее.

Манг начал с того, почему вообще предпочитает составлять гороскопы, имея телесный контакт с другим человеком: «Видя в гороскопе необычное расположение планет и имея практику массажиста, я могу выразить желание посмотреть, как оно отражается в теле человека».

Называет завсегдатаев клиентами

Манг припомнил, как в 1980-х годах, работая в пярнуской грязелечебнице и в санатории массажистом, кроме основной работы с пациентами он составлял гороскопы, чтобы увидеть, как состояние здоровья пациента отражено на натальной карте: «Теперь моя практика сформирована наоборот: прежде всего, составляю гороскоп и время от времени, если мне нужна дополнительная информация, смотрю и соответствующую часть тела клиента».

По словам Манга, это обычно случается тогда, когда у клиента есть какое-то повреждение. Но не всегда: «Это не какой-то исключительный случай, но хочу, чтобы клиент заранее был на это согласен».

«Марта (имя изменено – ред.) обратилась ко мне по телефону. Я бывал на разных мероприятиях и часто сам давал свой контактный телефон, если его просили. Так мой номер узнала и Марта», - рассказал астролог.

И хотя весной-летом в СМИ появились детальные описания многих предполагаемых случаев домогательства, Марта была единственной, обратившейся в полицию.

Неожиданное раскрытие чакр

Марта встретила Манга случайно в книжном магазине в центре Таллинна. Это было в апреле этого года, когда астролог к ней подошел и предложил, что может составить для нее гороскоп. Через какое-то время договорились о встрече у него.

Показав Марте свою коллекцию картин, Манг сообщил, что теперь будет открывать ей чакры. По его словам, это якобы является частью составления гороскопа.

Позже в полиции Марта описала, как обещанное открытие чакр превратилось в домогательство. Манг трогал ее спину, живот, клал руки на грудь. После этого он попросил, чтобы Марта расстегнула ремень, что она – не зная, как реагировать – и сделала.

Манг засунул руку ей в трусики. В руках он держал камень, который, по его словам, должен был дать положительный заряд чакрам. Потом они потанцевали, поговорили, и Марта ушла. Только после этого Марта поняла всю серьезность ситуации.