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Вылетевший из Египта самолет совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

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Самолет А321. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Немецкий пассажирский самолет, на борту которого находились 250 человек, в четверг из-за предупреждения о бомбе был вынужден совершить экстренную посадку на Крите, сообщила местная полиция.

По данным полиции, пилот получил информацию о возможном взрывчатом веществе на борту.

Пассажиров эвакуировали, все живы и здоровы, добавили в полиции.

По предварительной информации, самолет немецкой фирмы Condor вылетел из Египта и направлялся в Дюссельдорф.

В мае 2016 года неподалеку от Крита разбился самолет EgyptAir, направлявшийся из Парижа в Каир. На борту было 66 человек.

Как установили следователи, перед авиакатастрофой рядом с кабиной пилота вспыхнул пожар. По данным египетских властей, на телах погибших были найдены следы взрывчатки.

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