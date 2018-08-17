Вылетевший из Египта самолет совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

По данным полиции, пилот получил информацию о возможном взрывчатом веществе на борту.

Пассажиров эвакуировали, все живы и здоровы, добавили в полиции.

По предварительной информации, самолет немецкой фирмы Condor вылетел из Египта и направлялся в Дюссельдорф.

В мае 2016 года неподалеку от Крита разбился самолет EgyptAir, направлявшийся из Парижа в Каир. На борту было 66 человек.