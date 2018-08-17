Вылетевший из Египта самолет совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва
17 августа 2018, 7:56
Немецкий пассажирский самолет, на борту которого находились 250 человек, в четверг из-за предупреждения о бомбе был вынужден совершить экстренную посадку на Крите, сообщила местная полиция.
По данным полиции, пилот получил информацию о возможном взрывчатом веществе на борту.
Пассажиров эвакуировали, все живы и здоровы, добавили в полиции.
По предварительной информации, самолет немецкой фирмы Condor вылетел из Египта и направлялся в Дюссельдорф.
В мае 2016 года неподалеку от Крита разбился самолет EgyptAir, направлявшийся из Парижа в Каир. На борту было 66 человек.
Как установили следователи, перед авиакатастрофой рядом с кабиной пилота вспыхнул пожар. По данным египетских властей, на телах погибших были найдены следы взрывчатки.