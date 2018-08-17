Обвиняемый в жестоком убийстве проведет в тюрьме год и восемь месяцев

Как напоминает Rus.err, 18 апреля Таллиннский окружной суд изменил статью, по которой обвинялся 19-летний житель Палдиски Кирилл Копейкин, на более мягкую - с "убийства" на "спровоцированное убийство", в результате был изменен и назначенный ему судом первой инстанции срок наказания - вместо 9 лет он проведет в тюрьме 1 год и 8 месяцев.

Прокурор Мерике Тикк подала на это решение кассационную жалоб, но Государственный суд не принял ее к рассмотрению, и в законную силу вступил приговор Таллиннского окружного суда.

Из материалов обвинения следует, что 26 мая между обвиняемым и его жертвой произошел конфликт в квартире на улице Раэ в Палдиски: для разрешения ссоры мужчины вышли на улицу, где Копейкин ударил своего оппонента камнем по голове, тот потерял сознание и упал, после чего обвиняемый продолжил его избивать, нанося удары кулаками и ногами.