Во Франции грузовик врезался в автобус с детьми, есть пострадавшие

Водитель остановил автобус на обочине из-за необходимости заменить колесо со спущенной шиной. Шофер грузовика не заметил транспортное средство и врезался в него.

ДТП произошло на трассе Париж - Реймс в регионе Пикардия. Автобус перевозил детей от 3 до 13 лет, всего в нем находилось 45 человек.

Среди пострадавших - двое взрослых и семеро детей. Травмы двух детей 11 и 12 лет оцениваются как серьезные, говорится в сообщении.

Водитель грузовика был задержан. Признаков алкогольного опьянения у него не обнаружили.