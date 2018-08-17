Пьяная многодетная мать: такие дети мне не нужны, сделаю новых

Звонившая рассказала, что в квартире находится женщина с тремя маленькими детьми. Кроме того, регулярно слышно, как мать ругает детей нецензурными словами.

После длительного стука шумная дама все-таки открыла дверь. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и была агрессивно настроена. На вопрос о детях, она, не стесняясь в выражениях, заявила полицейским, что это не их дело.

Во время разговора женщина внезапно бросилась на одного из полицейских, после чего на нее надели наручники. Кроме того, пьяная дама отказалась сообщить свои личные данные, после чего была проинформирована, что в таком случае ее придется доставить в Госполицию. Тогда она передумала, и ее личность установили. Оказалось, что у нее есть трое маленьких детей.

Многодетную мать отвели в оперативный автомобиль, где она не могла успокоиться - женщина руками и ногами била по решетке дверей, выкрикивала угрозы, обзывалась и каталась по полу.

В итоге, полицейские решили ее доставить в Рижский центр психиатрии и наркологии для более обширной проверки.

При осмотре квартиры были обнаружены трое детей - девочки в возрасте пяти и восьми лет и шестилетний мальчик. Дети рассказали, что долго не ели. Кроме того, выяснилось, что их регулярно не только обзывают грубыми словами, но и воздействуют на них физически. Детей доставили в кризисный центр.

В лечебном учреждении у женщины констатировали алкогольное опьянение. После этого ее перевезли в дежурную часть, где составили три протокола административного нарушения - по факту мелкого хулиганства, за неисполнение обязанностей по уходу за детьми, а также за эмоциональное насилие по отношению к детям.