Андрес Херкель: и у депутата парламента есть личная жизнь

- В последнее время при чтении новостей могло возникнуть ощущение, что вы – лучший обольститель на планете. Но действительность намного сложнее. Насколько?

- Действительность значительно сложнее. Но и у депутата парламента есть личная жизнь, и я могу заверить, что все, что в моей жизни произошло и произойдет, это – сознательный выбор, который сделан таким образом, чтобы каждая из сторон испытала как можно меньше боли. Самым главным я считаю то, что мой поступивший сейчас в университет сын рос с отцом. И, может быть, мне в жизни еще придется взять на себя какую-то ответственность.

- Это осознанность связана с выборами - рейтинг Свободной партии невелик - или, скорее, с частной жизнью?

- Конечно, это вопрос частной жизни. И, конечно, это ни в коем случае не примерное поведение. Но я хотел бы, чтобы и общественные деятели Эстонии могли принимать в своей жизни такие решения, поскольку если их не принимать, наше будущее станет намного хуже.

- Вы председатель партии. Партия идет на выборы. Кюллики Кюбарсепп тоже член партии. Если она получит хорошее место в списке, на вас будут смотреть и говорить о конфликте интересов. Вы думали об этом?

- Конечно, и она об этом думала. Она не претендует ни на какое первое место.

- Насколько вы все же были готовы к тому скандалу, который разразился?

- Был готов. Но то, что это совпало с политическими событиями… Ну, что не убивает, делает нас сильнее.

- Вернемся к политике. В Свободной партии происходят бесконечные ссоры, проявляются властные амбиции, слышны брюзжание, вой и скрежет зубовный. Почему все так?

- Я не помню, чтобы я где-то выл, брюзжал и скрежетал зубами. Но тот запал, который вывел Свободную партию на передний фланг, куда-то исчез. Мы были далеки от борьбы за власть, мы пытались создать внесистемную партию. Для этого в 2015 году были особые предпосылки. Было недовольство четырехпартийной системой и застоем, были предложения от народа. Мы пытались создать совершенно другую партию.

- Чем ваша партия отличается от других?

- Вопрос в том, насколько можно играть на политической площадке по другим правилам, не по тем, по которым играют их установившие. В каком-то смысле мы – жертвы своих идеалов.

- Почему региональные руководители так сердиты на вас?

- В действительности они не сердиты. Я говорил с руководителями нескольких регионов, и они говорят о тех же проблемах, которые и я считаю важными: вопрос рейтинга и почему мы находимся в том положении, в котором оказались.

- И почему?

- Мы что-то не доделали внутри партии в апреле – это были дебаты кандидатов на пост руководителя партии. Самоотвод Артура Тальвика вызвал недовольство.