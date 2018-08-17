Слова Лукашенко разозлили петербуржцев

Игра в Петербурге проходила без зрителей. Виной тому - поведение болельщиков "Зенита". Однако это не помешало подопечным Сергея Семака к 79-й минуте перевести игру в овертайм, забив четыре мяча минчанам. В дополнительное время "Зенит" провел еще четыре мяча, на что минчане ответили одним. Стоит отметить, что с 72-й минуты "Зенит" играл вдесятером: за две желтые карточки был удален Паредес.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над минским «Динамо» (8:1, 8:5 по сумме двух матчей) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Конечно, это фантастический матч. Ребята сегодня молодцы. Они в моих глазах сегодня герои. Наслаждаемся сегодня победой, а завтра начнем готовиться к следующему матчу.

У нас не совсем получалось использовать фланги как мы хотели. Хотя моменты были. Жалко, что не забили еще. Были судейские моменты. Где-то пенальти один-второй мог назначить.

Тяжелый матч абсолютно. Мы верили до последнего. Ребята верили в то, что это возможно. Возможно только тогда, когда ты веришь в это.

Конечно, всю команду задели слова о том, что в Минске команда ползала на четвереньках. Конечно, это оказалось для нас дополнительным стимулом. Спасибо большое. Это всегда по-хорошему раззадоривает.

Я в свою очередь хочу поблагодарить «Динамо». Они большие молодцы. Старались. Но сегодня мы были лучше. Хотя у Минска очень-очень симпатичная команда.

Можно говорить о том, что в первом матче в Минске большая доля везения присутствовала у динамовцев. Нам залетало все, что только можно. Но такие матчи бывают и тем приятнее сегодняшняя победа после такого сложного поражения, которое было у нас в гостях, – сказал Семак в эфире канала «Матч Премьер».