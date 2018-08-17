Пт, 17.08.2018
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Алкотестер показал у пилота Finnair перед вылетом 1,5 промилле

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Самолет Finnair.

ФОТО: PETER ANDREWS/REUTERS/Scanpix

Полиция проверила капитана самолета на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Алкотестер показал 1,5 промилле, пилот еще не был в самолете.

Finnair не проверяет пилотов на содержание алкоголя в крови перед вылетом, в компании действует правило, согласно которому пилоты не должны употреблять алкоголь за 12 часов до вылета, передает ERR.

Пилота после проверки уволили.

Авиакомпания не сообщила, о каком рейсе шла речь.

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