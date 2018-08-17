Алкотестер показал у пилота Finnair перед вылетом 1,5 промилле

Rus.Postimees.eeЗа рубежомАлкотестер показал у пилота Finnair перед вылетом 1,5 промиллеАлкотестер показал у пилота Finnair перед вылетом 1,5 промиллеrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать17 августа 2018, 9:09Самолет Finnair.ФОТО: PETER ANDREWS/REUTERS/ScanpixПолиция проверила капитана самолета на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Алкотестер показал 1,5 промилле, пилот еще не был в самолете.Finnair не проверяет пилотов на содержание алкоголя в крови перед вылетом, в компании действует правило, согласно которому пилоты не должны употреблять алкоголь за 12 часов до вылета, передает ERR.Пилота после проверки уволили.Авиакомпания не сообщила, о каком рейсе шла речь.finnairопьянениепилот