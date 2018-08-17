Указ министра: все новые здания от четырех этажей должны быть оснащены лифтами

«Изменение постановления обусловлено потребностью гарантировать каждому человеку равные возможности, условия для достойной и самостоятельной жизни», - сказала Пало.

Требование устанавливать лифты в зданиях высотой от четырех этажей распространяется только на здания, которые будут строиться в будущем. Требование не распространяется на проекты, составленные до 1 августа 2019 года.

Поскольку устанавливать лифт задним числом очень затратно, требование не нужно будет соблюдать при реконструкции или расширении существующих зданий.