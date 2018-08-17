Указ министра: все новые здания от четырех этажей должны быть оснащены лифтами

Министр предпринимательства и ИТ Урве Пало подписала постановление, согласно которому следует установить лифты в зданиях, где жилые помещения расположены на четвертом этаже или выше.
«Изменение постановления обусловлено потребностью гарантировать каждому человеку равные возможности, условия для достойной и самостоятельной жизни», - сказала Пало.
Требование устанавливать лифты в зданиях высотой от четырех этажей распространяется только на здания, которые будут строиться в будущем. Требование не распространяется на проекты, составленные до 1 августа 2019 года.
Поскольку устанавливать лифт задним числом очень затратно, требование не нужно будет соблюдать при реконструкции или расширении существующих зданий.
Постановление распространяется на строительные проекты, что позволяет предпринимателям таким образом реорганизовать свою работу, чтобы не приходилось переделывать связанные с планированием строительства работы.