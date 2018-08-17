FILE PHOTO: Russia's Prime Minister Vladimir Putin rides a horse in southern Siberia's Tuva region, Russia, August 3, 2009. To match Special Report RUSSIA-KREMLIN/HOSPITAL REUTERS/RIA Novosti/Pool/Alexei Druzhinin/File Photo ФОТО: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS

В обзоре британской прессы 17 августа:

Путин на свадьбе - удар по имиджу Австрии

Приезд президента России Владимира Путина на свадьбу 53-летней главы МИД Австрии Карин Кнайсль в эти выходные может нанести серьезный удар по имиджу австрийского правительства, пишет Times.

Визит российского лидера должен продемонстрировать крепнущие связи между Москвой и Веной. 53-летняя Кнайсль была назначена министром иностранных дел в декабре, она состоит в правой Австрийской партии свободы (АПС). Ее избранником стал 65-летний бизнесмен Вольфганг Майлингер.

Безопасность торжества будет обеспечивать местный спецназ.

Австрийская партия свободы входит в коалиционное правительство наряду с Австрийской народной партией. В 2016 году АПС подписала соглашение о сотрудничестве с пропутинской партией «Единая Россия». Она призывает Евросоюз снять санкции с России. АПС положительно высказывалась о Путине за его позицию в отношении традиционных ценностей и борьбу с международным терроризмом, отмечает газета.

Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц недавно заявил, что Австрия готова стать мостом между Россией и западными странами. Австрия стала одним из немногих европейских государств, воздержавшихся от высылки российских дипломатов в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Преподаватель политических наук в Инсбрукском университете Герхард Манготт сказал в интервью газете, что у визита Путина есть несколько стратегических целей. «Во-первых, это стремление Путина создать образ, который бы показал, что он не находится в политической изоляции - его очень ждут в Австрии. Во-вторых, он хочет поддержать Австрийскую партию свободы, которая симпатизирует России», - приводит его слова издание.

Однако, по словам Манготта, приезд Путина ударит по авторитету австрийского правительства, особенно в то время, когда страна председательствует в Европейском Совете. «Это вредит стратегии канцлера Курца, который хочет позиционировать Австрию в качестве честного и непредвзятого посредника между Европой и Россией. Но никто в это не поверит. Австрия предстает троянским конем, представляющим интересы России», - цитирует его газета.

Член Европарламента от партии зеленых Михель Раймон написал в «Твиттере»: «Путин едет пересматривать санкции ЕС с помощью австрийского правительства. Он использует Кнайсль, и она либо этого не замечает, либо в этом участвует. Оба варианта неприемлемы».

Украинский депутат Анна Гопко, возглавляющая в Раде комитет по международным отношениям, заявила: «Если вы приглашаете Владимира Путина на свою свадьбу, вы тем самым показываете, что более не нейтральны. Отныне Австрия не может быть посредником на Украине», - цитирует ее Times.

В Британии падает интерес к иностранным языкам

Британские школьники чаще выбирают китайский язык в качестве одного из экзаменов для аттестата (A-levels), чем немецкий, пишет газета Independent.

По официальным данным, в этом году количество детей, изучающих китайский язык, выросло на 7,9% по сравнению с предыдущим. Это объясняют тем, что немецкий язык методично исчезает из государственных школ в качестве предмета изучения.

Отмечается, что выпускники начали в целом реже выбирать иностранные языки для экзамена. В суммарным объеме тесты по французскому, немецкому и испанскому языку сдавали на 7,9% меньше, чем в 2017 году. Самым популярным остается французский, затем испанский, китайский и немецкий, пишет издание.

Обозреватель Times Эдвард Лукас считает, что иностранные языки должны играют важную роль в жизни каждого человека.

В 1970-х годах он только начинал осваивать французский язык и, как говорит, тогда и представить себе не мог, что сможет говорить на шести иностранных языках и понимать еще 12.

«В 1983 году я поехал на встречу молодежи Германии и Британии, проходившую в Западном Берлине. Все немцы прекрасно говорили на английском. Было унизительно, что никто из англоговорящих участников встречи не мог связать и нескольких слов по-немецки. После университета я решил это исправить. Моей учительницей стала Диана - очаровательная пятилетняя девочка из семьи в Бремене, с которой я подружился. Потребовалось четыре месяца, чтобы я свободно заговорил и почувствовал себя уверенно».

«Спустя два года, будучи в Кракове, я окунулся в польский язык. Затем были другие славянские языки (чешский и русский), а также литовский (архаичный язык, в изучении которого пригодились мои познания в греческом и латыни). Потом был сложный эстонский, уже из финно-угорской семьи языков. Мои дети говорят на двух языках. Языки стали важной частью моей личной жизни и профессиональной деятельности», - пишет Лукас.

Он отмечает, что его удручают данные о падении интереса школьников к языкам. В других странах базовые знания иностранных языков считаются очень важными в образовании.

Причина языкового фиаско кроется в системе оценок. Британская образовательная система очень ценит хорошие оценки. Языки кажутся чем-то сложным, поэтому школы, которым важны прекрасные показатели, пытаются отговорить учеников от сдачи экзаменов по языкам. Исключение делают лишь для самых успешных, пишет автор.

Да и зачем утруждать себя чужими языками, когда на отдыхе в других странах все и так будут говорить на английском? А в самой Британии в случае необходимости работодатель может без труда найти носителя иностранного языка. Также появляется множество программ и приложений, которые способны переводить фразы и предложения "на лету". Упростился и процесс изучения, когда все необходимое можно просто скачать в приложении на смартфоне.

Но изучение новых языков оказывает большой положительный эффект для мозга, чувства собственного достоинства и имиджа. Если говорить о переводе, никакой перевод не сравнится с самобытностью и красотой оригинала.

Тот факт, что мы изучаем английский с самого рождения, дает нам огромное преимущество, чем-то схожее с «непомерной привилегией», которая есть у США из-за статуса доллара в качестве мировой резервной валюты. Поэтому, почему бы вам этим летом не открыть какое-нибудь языковое приложение на смартфоне и не выучить несколько иностранных слов, призывает Лукас на страницах Times.

Низкоуглеводные диеты сокращают срок жизни

Те, кто исключает из своего рациона углеводную пищу, живут меньше тех, кто этого не делает, выяснили ученые по итогам исследования, которое длилось 25 лет, пишет Daily Telegraph.

Программы диет, которые заменяют мучные продукты и рис на белки и жир, стали популярны во всем мире благодаря таким знаменитостям, как Гвинет Пэлтроу и Ким Кардашьян. Однако в ходе исследования выяснилось, что люди, придерживающиеся низкоуглеводной диеты, умирают в среднем на четыре года раньше, чем те, кто употребляет углеводы умеренно. Как выяснилось, дольше живут даже люди, потребляющие много углеводов.

«Низкоуглеводные диеты, которые исключают углеводы из рациона, заменяя их на белки или жир, набирают популярность в качестве способа укрепить здоровье и избавиться от лишнего веса, - рассказала руководитель исследования Сара Сейдельманн, работающая в больнице Бостона. - Но, согласно полученным нами данным, низкоуглеводные диеты могут привести к сокращению срока жизни, и от них нужно отказываться».

«Если человек все же решает придерживаться низкоуглеводной диеты, то ему необходимо отказаться от жиров и белков животного происхождения, заменив их на растительные жиры и белки», - цитирует ее издание.

Результаты исследования, в котором с 1987 года принимали участие более 15 тыс. человек в возрасте от 45 до 64 лет, были опубликованы в журнале Lancet Public Health.