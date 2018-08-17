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Германия может бойкотировать Белоруссию

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Germany's Robert Harting reacts when is welcomed by standing ovations prior to the men's discus throw final at the European Athletics Championships at the Olympic stadium in Berlin, Germany, Wednesday, Aug. 8, 2018. (AP Photo/Matthias Schrader)

ФОТО: Matthias Schrader / AP

Глава Конфедерации олимпийских видов спорта Германии (DOSB) Альфонс Херманн не исключил возможность бойкота II летних Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году, передает sports.ru.

Херманн выразил обеспокоенность в связи с арестами журналистов в Беларуси, произошедших в последние несколько дней. По словам президента DOSB, подобные инциденты «неприемлемы». Если подобная политическая ситуация в Беларуси сохранится, то немецкие спортсмены могут пропустить турнир.

Среди задержанных оказался корреспондент немецкого издания Deutsche Welle Павлюк Быковский. На прошлой неделе его отпустили из-под стражи.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.

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