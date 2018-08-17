Германия может бойкотировать Белоруссию
17 августа 2018, 9:34
Глава Конфедерации олимпийских видов спорта Германии (DOSB) Альфонс Херманн не исключил возможность бойкота II летних Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году, передает sports.ru.
Херманн выразил обеспокоенность в связи с арестами журналистов в Беларуси, произошедших в последние несколько дней. По словам президента DOSB, подобные инциденты «неприемлемы». Если подобная политическая ситуация в Беларуси сохранится, то немецкие спортсмены могут пропустить турнир.
Среди задержанных оказался корреспондент немецкого издания Deutsche Welle Павлюк Быковский. На прошлой неделе его отпустили из-под стражи.
Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.