Германия может бойкотировать Белоруссию

Херманн выразил обеспокоенность в связи с арестами журналистов в Беларуси, произошедших в последние несколько дней. По словам президента DOSB, подобные инциденты «неприемлемы». Если подобная политическая ситуация в Беларуси сохранится, то немецкие спортсмены могут пропустить турнир.