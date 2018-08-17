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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Софию за 115 евро!

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Болгария (София).

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, reisiguru.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 92 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Майотту начиная с 506 евро

Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 431 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 416 евро

Туда-обратно из Риги в Жирону (вместе с недельным проживанием в отеле) начиная со 171 евро

Туда-обратно из Таллинна в Софию за 115 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Исландию начиная со 139 евро

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