Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Софию за 115 евро!
17 августа 2018, 9:57
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, reisiguru.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 92 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Майотту начиная с 506 евро
Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 431 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 416 евро
Туда-обратно из Риги в Жирону (вместе с недельным проживанием в отеле) начиная со 171 евро
Туда-обратно из Таллинна в Софию за 115 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Исландию начиная со 139 евро