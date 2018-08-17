В Пярну столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль
17 августа 2018, 10:02
В Пярну на перекрестке улиц Папинийду и Метса столкнулись легковой автомобиль Audi и рейсовый автобус. Одного человека увезли в больницу, пишет Pärnu Postimees.
Вчера вечером около половины седьмого 21-летний водитель Audi A6 врезался в рейсовый автобус Mercedes-Benz Conecto, у которого было преимущественное право проезда. За рулем автобуса был 29-летний мужчина.
В результате столкновения в автобусе упала 71-летняя пассажирка. Ее доставили на скорой в Пярнускую больницу для проверки состояния здоровья.
Подробности ДТП выясняются.