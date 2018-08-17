Пт, 17.08.2018
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  • В Пярну столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль

В Пярну столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль

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Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

В Пярну на перекрестке улиц Папинийду и Метса столкнулись легковой автомобиль Audi и рейсовый автобус. Одного человека увезли в больницу, пишет Pärnu Postimees.

Вчера вечером около половины седьмого 21-летний водитель Audi A6 врезался в рейсовый автобус Mercedes-Benz Conecto, у которого было преимущественное право проезда. За рулем автобуса был 29-летний мужчина.

В результате столкновения в автобусе упала 71-летняя пассажирка. Ее доставили на скорой в Пярнускую больницу для проверки состояния здоровья.

Подробности ДТП выясняются.

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