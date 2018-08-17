Российского лекгоатлета могут лишить Олимпиады в Токио

Лысенков пропустил несколько обязательных внесоревновательных допинг-тестов и был отстранен ИААФ от чемпионата Европы в Берлине, а также лишен нейтрального статуса, под которым выступают российские легкоатлеты ввиду дисквалификации российской федерации легкой атлетики.

Однако российские чиновники считают, что срок наказания Лысенкова должен быть сокращен вдвое. В этом случае Лысенков может принять участие в стартах начиная с лета-осени 2019 года, что позволит россиянину пройти квалификацию к ОИ-2020.

«Есть четкое понимание, что это не допинг-случай. Федерация оказывает Даниле всяческую моральную поддержку. Дали нужные контакты, помогли. Уже подписан договор с одной из юридических компаний, которая будут сопровождать его.

Два года – это жестко. Год – нормальное наказание, хотя для такого талантливого парня и это много, – сказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин в эфире «Матч ТВ».