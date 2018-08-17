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Российского лекгоатлета могут лишить Олимпиады в Токио

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Authorised Neutral Athlete Danil Lysenko competes in the men's high jump final at the 2018 IAAF World Indoor Athletics Championships at the Arena in Birmingham on March 1, 2018. / AFP PHOTO / Adrian DENNIS

ФОТО: ADRIAN DENNIS / AFP

Срок дисквалификации российского прыгуна в высоту Данила Лысенко за нарушение антидопинговых правил может составить два года. Это означает, что один из лидеров мировых прыжков в высоту не успеет выполнить нормативы для поездки в Токио.

Лысенков пропустил несколько обязательных внесоревновательных допинг-тестов и был отстранен ИААФ от чемпионата Европы в Берлине, а также лишен нейтрального статуса, под которым выступают российские легкоатлеты ввиду дисквалификации российской федерации легкой атлетики.

Однако российские чиновники считают, что срок наказания Лысенкова должен быть сокращен вдвое. В этом случае Лысенков может принять участие в стартах начиная с лета-осени 2019 года, что позволит россиянину пройти квалификацию к ОИ-2020.

«Есть четкое понимание, что это не допинг-случай. Федерация оказывает Даниле всяческую моральную поддержку. Дали нужные контакты, помогли. Уже подписан договор с одной из юридических компаний, которая будут сопровождать его.

Два года – это жестко. Год – нормальное наказание, хотя для такого талантливого парня и это много, – сказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин в эфире «Матч ТВ».

Однако ИААФ пока даже не утвердило дату слушаний по делу Лысенкова. Сам спортсмен намерен обжаловать отстранение от ЧЕ в спортивном арбитражном суде в Лозанне.

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