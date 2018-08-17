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Клаван переедет в Италию?

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Liverpooli keskkaitsja Ragnar Klavan.

ФОТО: Mike Egerton / PA Wire/PA Images/Scanpix

Итальянские СМИ распространили информацию о том, что Рагнар Клаван близок к переходу в итальянский "Кальяри", сообщает Postimees.

По сообщениям итальянских изданий, руководство "Кальяри" всерьез рассматривает кандидатуру 32-летнего защитника сборной Эстонии: "Клаван именно того типа игрок, который нужен защитной линии "Кальяри". Однако до закрытия трансферного окна все меньше времени, но в самом клубе настроены оптимистично" - заявило сардинское издание sardegnasport.com .

Выбор Клавана обусловлен тем, что "Кальяри" неудачно завершили переговоры по двум другим игрокам линии обороны: Вальтер Каннеманн из бразильского "Гремио" и Лоренцо Тонелли из "Наполи" отказались переходить в клуб с острова Сардиния.

Сумма трансфера Клавана может составить два миллиона евро.

Позже журналист Джанлука до Марцио подтвердил, что интерес к Клавану очень высок и стороны могут в ближайшие часы договориться: "Переговоры с "Ливерпулем" вышли на финишную прямую. "Кальяри" очень близок к подписанию Клавана".

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