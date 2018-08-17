Клаван переедет в Италию?

По сообщениям итальянских изданий, руководство "Кальяри" всерьез рассматривает кандидатуру 32-летнего защитника сборной Эстонии: "Клаван именно того типа игрок, который нужен защитной линии "Кальяри". Однако до закрытия трансферного окна все меньше времени, но в самом клубе настроены оптимистично" - заявило сардинское издание sardegnasport.com .

Выбор Клавана обусловлен тем, что "Кальяри" неудачно завершили переговоры по двум другим игрокам линии обороны: Вальтер Каннеманн из бразильского "Гремио" и Лоренцо Тонелли из "Наполи" отказались переходить в клуб с острова Сардиния.

Сумма трансфера Клавана может составить два миллиона евро.