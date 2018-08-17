Все средства хороши? Жителей Таллинна встревожили планы Maxima

Житель Пуки-теэ (имя редакции известно) сказал от имени проживающих на той же улице соседей, что больше всего их беспокоит стиль Maxima в достижении своих целей, который сопровождается непрозрачностью делопроизводства, передает ERR .

Соседи недвижимости Maxima обвиняют торговую сеть в том, что она планирует магазин на территории, которая предназначена, согласно общей планировки, для строительства частных домов, поскольку на коммерческой земле все их развитие не поместится.

Также они считают опасным возможный прецедент, что в городе в зоне небольших жилых зданий и частично вместо них позволили бы построить магазин, тем более, что в районе, по их оценке, нет необходимости в еще одном магазине – за последние годы как в Пирита, так и в Виймси появились магазины, в которые местные ездят за покупками.