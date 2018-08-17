Полиция продолжает замеры скорости направляющегося в Пярну транспорта

«Люди, слишком быстро едущие на фестиваль Weekend, смогут на 70-180 км Пярнуского шоссе сообщить полицейским, ради какого артиста они создают на дороге дополнительные риски. Если вы вовремя отправитесь в Пярну и будете вести себя на дороге разумно, вы гарантированно прибудете на место вовремя», - сообщила полиция в социальных сетях.