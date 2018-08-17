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Полиция продолжает замеры скорости направляющегося в Пярну транспорта

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Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Ааво Меэкс

Полиция в пятницу продолжает замеры скорости направляющегося в Пярну транспорта.

«Люди, слишком быстро едущие на фестиваль Weekend, смогут на 70-180 км Пярнуского шоссе сообщить полицейским, ради какого артиста они создают на дороге дополнительные риски. Если вы вовремя отправитесь в Пярну и будете вести себя на дороге разумно, вы гарантированно прибудете на место вовремя», - сообщила полиция в социальных сетях.

В пятницу полиция наряду с Таллинном также фиксирует скорость движения на шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла и Кейла-Хаапсалу.

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