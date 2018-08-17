Галерея: так выглядит самая дорогая съемная квартира Эстонии

Трехкомнатное жилье находится в самом сердце Таллинна - в Старом городе. Величественная квартира, общая площадь которой составляет 158,7 квадратных метров, является удивительным симбиозом нового и старого. В интерьере использованы только качественные и дорогие материалы. Речь идет о необычайно красивой и представительной квартире, не лишенной удобства и роскоши, передает Kodustiil.

ФОТО: KV.EE

Коммунальные расходы здесь довольно разумные: в летний период - около 80 евро, а в холодные зимние месяцы - до 250 евро. За дополнительную плату можно пользоваться приватным тренажерным залом, который находится в подвальном помещении.