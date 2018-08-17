Пт, 17.08.2018
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  • Цены на жилье резко взлетят: президент Банка Эстонии об отмене самофинансирования при взятии кредита

Цены на жилье резко взлетят: президент Банка Эстонии об отмене самофинансирования при взятии кредита

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Президент Банка Эстонии Ардо Ханссон

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PEETER LANGOVITS/Scanpix

Предвыборное обещание Центристской партии предлагать молодым семья жилищный кредит под поручительство государства, породит несколько рисков, сказал Äripäev президент Банка Эстонии Ардо Ханссон, передает Postimees.

По словам Ханссона, отказ от самофинансирования при взятии жилищного кредита увеличит общий спрос, цены на дома начнут расти и начнут накапливаться риски, которые могут реализоваться через несколько лет.

«Может также случиться так, что приобретение доступной недвижимости окажется под ударом, поскольку всем резко станет просто приобрести недвижимость, но в то же время сама недвижимость так быстро появляться не будет. Тогда мы начнем слышать о молодых семьях, которые больше не могут приобрести недвижимость, поскольку начнет расти уровень цен», - сказал руководитель центрального банка.

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