Цены на жилье резко взлетят: президент Банка Эстонии об отмене самофинансирования при взятии кредита

По словам Ханссона, отказ от самофинансирования при взятии жилищного кредита увеличит общий спрос, цены на дома начнут расти и начнут накапливаться риски, которые могут реализоваться через несколько лет.

«Может также случиться так, что приобретение доступной недвижимости окажется под ударом, поскольку всем резко станет просто приобрести недвижимость, но в то же время сама недвижимость так быстро появляться не будет. Тогда мы начнем слышать о молодых семьях, которые больше не могут приобрести недвижимость, поскольку начнет расти уровень цен», - сказал руководитель центрального банка.