Сотни россиян скрываются в финских лагерях беженцев

Почти все Свидетели Иеговы, впрочем, приехали семьями – традиционные, даже консервативные семейные ценности поощряются их толкованием религии. В половине деревянного домика живут две семьи, у каждой по отдельной комнате на втором этаже, а на первом небольшая прихожая, общая кухня и ванная комната с туалетом. Недорогая икеевская мебель, детские игрушки, семейные фотографии и магниты на холодильнике – обстановка небогатая, но без казенного духа, люди живут здесь уже много месяцев и успели обжить временные дома.

"Условия для семей очень хорошие", – соглашается Сергей Котельников, бежавший в Финляндию из Сортавалы с беременной женой около года назад. Его ребенок родился уже здесь, и, помимо бесплатного жилья и возможности питаться в столовой лагеря, семья Котельниковых получает небольшое пособие, по 75 евро в месяц на взрослого и еще 200 на ребенка. Ребенку Алена и Юлии Товмасян из Карачаево-Черкесии уже больше двух лет, так что пособие на него всего 50 евро, и вся семья может претендовать чуть больше чем на 200 евро в месяц. "Нам, в общем, хватает, – говорит Ален, – главное, не нужно платить за жилье".

Беженцев волнуют не столько бытовые условия, сколько будущее: пока из приехавших в последние полтора года из России Свидетелей Иеговы убежища не получил никто. Люди проходят интервью – первое обычно назначают через несколько месяцев пребывания – и ждут решения миграционных служб, некоторые находятся в подвешенном состоянии уже около года. Есть семьи, которым в убежище отказали, но, в отличие от других беженцев, Свидетелей Иеговы не торопятся депортировать, у них остается возможность с помощью бесплатного адвоката подать апелляцию на решение миграционной службы и тянуть время, ожидая решения суда. "Такое ощущение, что вопрос не решен где-то сверху. Есть люди, которые просят убежище на других основаниях, им назначают интервью быстро, в течение месяца, и быстро депортируют, если нет оснований для предоставления убежища, а нас нет", – говорит Юлия Товмасян. "Возможно, Финляндия опасается массового наплыва беженцев по тому основанию, что они Свидетелей Иеговы. С одной стороны, у них нет оснований дать отказ, потому что есть доказательства преследований, с другой, наверное, они тянут время, потому что боятся, что народ побежит массово", – предполагает ее муж.

Действительно, в России около 170 тысяч Свидетелей Иеговы, и пока лишь незначительная часть из них бежала за границу, опасаясь уголовного преследования за свои взгляды – в основном в США, Германию и Финляндию. Впрочем, Товмасян уверен, что мало кто из оставшихся будет просить убежища в других странах – большинство никогда не было за границей и не имеет загранпаспорта. Но и от веры никто пока не отрекался, люди продолжают собираться подпольно, на квартирах, маленькими группами.