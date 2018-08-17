Убийство российских журналистов в ЦАР было спланировано заранее

"Как правительство раздираемой войной африканской республики, так и МИД России утверждали, что журналисты погибли в результате вооруженного ограбления. Но первые результаты расследования, провести которое поручил критик Путина, бывший нефтяной магнат Михаил Ходорковский, говорят о том, что эта версия не выдерживает критики. Они же указывают на причастность местных правительственных сил и, возможно, российской частной военной организации, деятельность которой расследовали журналисты", - передает корреспондент Оливер Кэрролл.

Журналист Роман Попков, сообщивший о первых итогах расследования, рассказал Independent: "Наши источники выяснили, что убийцы соорудили временный лагерь в том месте, где произошло нападение из засады. Кто бы ни убил журналистов, он оставил в машине ценные вещи, в том числе три полные канистры бензина, кое-что из технического оборудования и одежду. А затем они свернули лагерь. Ничто из этого не выглядит характерным для ограбления".

"По словам Попкова, местные источники также указали на машину с тремя вооруженными мужчинами европейской внешности, предположительно наемниками, и двумя местными жителями. Машина проехала КПП рядом с местом засады вскоре после проезда автомобиля с журналистами. Около часа спустя первая машина вернулась, двигаясь в обратном направлении", - пишет Кэрролл.

В отчете, в котором отвергается версия об ограблении, выдвинуты две другие. "Первая: журналистов убили боевики, связанные с "Селекой" - по большей части мусульманской группировкой повстанцев, контролирующей значительные части территории страны. Вторая: замешаны были правительственные силы ЦАР. Согласно расследованию, ни одно из объяснений не исключает причастности российских наемнических сил, которые, как утверждается, установили тесные отношения с обеими группами", - сообщает журналист.