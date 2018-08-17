Силы обороны прекращают активные поиски ракеты: жителям Эстонии следует быть внимательными

«Все теоретически возможные места падения ракеты на местности были тщательно изучены. В течение двухнедельных поисков были задействованы три вертолета, пять патрулей и поисковые цепочки из 50 человек для прочесывания местности, в том числе были привлечены специалисты по деминированию из Сил обороны и Спасательного департамента, а также мини-дроны Военно-воздушных сил, - сказал командующий Военно-воздушными силами полковник Рийво Валге. - Несмотря на систематические действия местоположение ракеты не удалось установить и все рациональные варианты исчерпались».

По словам полковника Валге, поиски начались с наиболее вероятных мест и двигались к менее вероятным, которые были выбраны на основе траектории полета ракеты, данных ВВС и полученной от людей информации. На данный момент Силы обороны пришли к выводу, что дальнейшие поиски больше не являются целесообразными, так как вероятность обнаружения ракеты очень мала, однако при поступлении новой информации поиски могут быть возобновлены.

По словам полковника Валге, до сих пор так и неизвестно, что произошло с ракетой после пуска – ракета могла взорваться в воздухе или при столкновении с землей, она могла уйти под землю и взорваться там. Также нельзя исключать возможности, что ракета достигла поверхности земли без детонации содержащегося внутри взрывчатого вещества.

«Очень важно, чтобы при обнаружении взрывного устройства или похожего на него предмета, нашедший его человек незамедлительно сообщил об этом по номеру 112, пометил место находки и покинул опасную зону», – сказал руководитель центра деминирования Спасательного департамента Меэлис Меси.

По его словам, в прошлом году было обезврежено 4071 взрывных устройств, в основном это были старые боеприпасы, которые были найдены в ходе запланированных работ по деминированию или по поступившей от людей информации. Найденные взрывные устройства уничтожаются на месте или же вывозятся в предусмотренные для деминирования места.

«Работу со взрывными устройствами надо оставлять деминерам Спасательного департамента, у которых имеются современные индивидуальные средства защиты и необходимая для обезвреживания техника», – добавил Меси.

7 августа после обеда истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета по ошибке запустил боевую ракету класса воздух-воздух в направлении севера. Пуск ракеты произошел на высоте шести тысяч метров в 15:44. Детали происшествия выявит расследование.