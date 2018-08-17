Пт, 17.08.2018
"Мне нравится, когда на трибуне эстонский и российский флаги висят рядом" Иван Макаров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • "Транс" расстался с Кузяевым и может подписать турецкого специалиста

"Транс" расстался с Кузяевым и может подписать турецкого специалиста

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Narva Transi peatreener Adjam Kuzjajev seisab silmitsi pikema juhendamiskeeluga.

ФОТО: TAIRO LUTTER/EESTI MEEDIA/SCANPIX

Нарвский "Транс" отпустил российского специалиста Адъяма Кузяева и ведет переговоры со специалистом из Турции.

По информации rus.err.ee, в четверг в Нарву прибыл турецкий тренер, который в настоящее время знакомится с работой клуба.

Президент "Транса" Николай Бурдаков подтвердил эти сведения, но сказал, что пока договор с потенциальным наставником не подписан. "Если все сложится, то к работе он мог бы приступить в понедельник", - отметил он.

В пятницу вечером иностранный специалист будет наблюдать за матчем "Транс" - "Тулевик". В этой встрече в роли и.о. главного тренера хозяев поля выступит Олег Курочкин.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ