"Транс" расстался с Кузяевым и может подписать турецкого специалиста
17 августа 2018, 13:40
Нарвский "Транс" отпустил российского специалиста Адъяма Кузяева и ведет переговоры со специалистом из Турции.
По информации rus.err.ee, в четверг в Нарву прибыл турецкий тренер, который в настоящее время знакомится с работой клуба.
Президент "Транса" Николай Бурдаков подтвердил эти сведения, но сказал, что пока договор с потенциальным наставником не подписан. "Если все сложится, то к работе он мог бы приступить в понедельник", - отметил он.
В пятницу вечером иностранный специалист будет наблюдать за матчем "Транс" - "Тулевик". В этой встрече в роли и.о. главного тренера хозяев поля выступит Олег Курочкин.