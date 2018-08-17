"Транс" расстался с Кузяевым и может подписать турецкого специалиста

По информации rus.err.ee, в четверг в Нарву прибыл турецкий тренер, который в настоящее время знакомится с работой клуба.

Президент "Транса" Николай Бурдаков подтвердил эти сведения, но сказал, что пока договор с потенциальным наставником не подписан. "Если все сложится, то к работе он мог бы приступить в понедельник", - отметил он.