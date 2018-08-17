Первый день фестиваля Weekend: 70 человек доставлены в участок

«Радует, что первый день фестиваля в Пярну прошел спокойно и без крупных происшествий. Такого спокойного начала не было ни в один из предыдущих фестивалей. Очень надеемся, что это можно будет сказать и о последующих днях», - сказал руководитель Пярнуского полицейского участка Андрес Синимери.

По его словам, с учетом того, что в Пярну сейчас собрались десятки тысяч людей, а безопасность ежедневно обеспечивают свыше ста полицейских, на правонарушениях попалась лишь небольшая часть празднующих.

«Всего мы доставили в участок порядка 70 человек. Конечно, необходимо уточнить, что не все они попали в полицию с территории, где проходит фестиваль. Многие находились за ее пределами. Почти половина задержанных - несовершеннолетние, многие из них употребляли алкоголь. У двух несовершеннолетних нашли запрещенные вещества. Детей, совершивших правонарушения, передали родителям. Кроме того, около 20 взрослых употребляли наркотики или имели при себе небольшое количество наркотических веществ», - сообщил Синимери.

Один подросток сфальсифицировал ИД-карту, чтобы попасть на фестиваль, куда вход несовершеннолетним запрещен. Необходимо учесть, что подделка документа - преступление, которое влечет за собой определенные последствия, напоминает глава полицейского участка.

Полиции пришлось иметь дело с большим количеством правонарушений на дороге: более ста водителей попались на превышении скорости. «Мы задержали одного водителя с уголовно наказуемой степенью алкогольного опьянения. Несомненно, полиция будет следить за ситуацией на дорогах и в ближайшие дни», - пообещал Синимери.

Важно знать, что посетителей, которые нарушили правила, лишат браслета с пропуском на фестиваль, и они не смогут попасть праздник даже в последующие дни.

«Мы не раз видели, как у некоторых нарушителей после такой новости глаза становились на мокром месте. Так что это необходимо иметь в виду», - заметил Синимери.