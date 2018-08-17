Зaгитову и Медведеву лишили всех рекордов

В исторический список рекордсменок попали российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева. Кроме того, среди рекордов в короткой программе останется результат Татьяны Волосожар и Максима Транькова в парном катании.

Нововведение связано с изменением системы оценок с нового сезона — теперь элементы будут оцениваться по шкале с минус 5 до плюс 5, а не с минус 3 до плюс 3, как было раньше. Все результаты спортсменов со следующего сезона будут считаться с чистого листа.