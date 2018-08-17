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  • 25 лет верой и правдой: "Ювентус" расстался с легендарным футболистом

25 лет верой и правдой: "Ювентус" расстался с легендарным футболистом

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FILE PHOTO: Juventus' Claudio Marchisio with the Serie A trophy at Juventus Stadium, Turin - 23/5/15. Reuters / Giorgio Perottino/File Photo

ФОТО: Giorgio Perottino / REUTERS

Полузащитник Клаудио Маркизио ушел из «Ювентуса». Стороны пришли к решению расторгнуть контракт по обоюдному согласию, сообщает sports.ru.

32-летний хавбек является воспитанником туринского клуба, в котором он в общей сложности провел 25 лет.

К академии «бьянконери» итальянец присоединился в 1993 году. В сезонах-2004/05 и 2005/06 он начал привлекаться к тренировкам с первой командой.

В августе 2006 года он дебютировал за основу «Ювентуса» в Кубке Италии. В 389 матчах за клуб во всех турнирах он забил 37 мячей.

Семь раз он становился чемпионом Италии, трижды – обладателем Кубка страны и еще четыре раза побеждал в Суперкубке.

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