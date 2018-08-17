25 лет верой и правдой: "Ювентус" расстался с легендарным футболистом

32-летний хавбек является воспитанником туринского клуба, в котором он в общей сложности провел 25 лет.

К академии «бьянконери» итальянец присоединился в 1993 году. В сезонах-2004/05 и 2005/06 он начал привлекаться к тренировкам с первой командой.

В августе 2006 года он дебютировал за основу «Ювентуса» в Кубке Италии. В 389 матчах за клуб во всех турнирах он забил 37 мячей.