Клаван прибыл в Италию для заключения контракта с "Кальяри"

Если медосмотр не выявит серьезных проблем со здоровьем нашего 32-летнего защитника, то после окончания необходимых процедур будет подписан контракт с "Кальяри". Сумма трансфера, по данным СМИ, два миллиона евро. Зарплата Клавана пока не разглашается.