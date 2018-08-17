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Клаван прибыл в Италию для заключения контракта с "Кальяри"

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ANN ARBOR, MI - JULY 28: Ragnar Klavan #17 of Liverpool passes against the Manchester United during first half of the International Champions Cup 2018 at Michigan Stadium on July 28, 2018 in Ann Arbor, Michigan. Jason Miller/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: Jason Miller / AFP

Как сообщила ливерпульская газета Liverpool Echo, Рагнар Клаван утром отправился в Италию, для прохождения медосмотра и заключения контракта с командой Серии А, "Кальяри". Как передает Postimees , Клаван действительно находится сейчас в столице мировой моды.

Если медосмотр не выявит серьезных проблем со здоровьем нашего 32-летнего защитника, то после окончания необходимых процедур будет подписан контракт с "Кальяри". Сумма трансфера, по данным СМИ, два миллиона евро. Зарплата Клавана пока не разглашается.

Сам Клаван в коротком интервью журналисту Джанлуке ди Маркизио сказал: "Я всегда рад, когда я в Италии".

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