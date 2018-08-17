Клаван прибыл в Италию для заключения контракта с "Кальяри"
17 августа 2018, 15:31
Как сообщила ливерпульская газета Liverpool Echo, Рагнар Клаван утром отправился в Италию, для прохождения медосмотра и заключения контракта с командой Серии А, "Кальяри". Как передает Postimees , Клаван действительно находится сейчас в столице мировой моды.
Если медосмотр не выявит серьезных проблем со здоровьем нашего 32-летнего защитника, то после окончания необходимых процедур будет подписан контракт с "Кальяри". Сумма трансфера, по данным СМИ, два миллиона евро. Зарплата Клавана пока не разглашается.
Сам Клаван в коротком интервью журналисту Джанлуке ди Маркизио сказал: "Я всегда рад, когда я в Италии".
FOTO 📸- VIDEO 📹 | #Cagliari, Klavan è sbarcato in Italia: tutte le immagini ⬇— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 17, 2018
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