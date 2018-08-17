Под Ригой открывается IKEA: выгоднее ли впредь ездить за мебелью в Финляндию или Латвию?

Если посчитать временные затраты, а также стоимость поездки, то в какую страну будет разумнее ездить, чтобы купить письменный стол и фрикадельки?

Журналисты Geenius решили сравнить, в какую сумму обойдется поездка в финский и латвийский магазин IKEA, если для поездки используется легковой автомобиль, средний расход топлива которого составляет 7 литров на сто километров пути.

Если вы живете в Таллинне

Если вы живете, скажем, в столичном районе Ласнамяэ, то сначала вам придется добраться на машине до порта (6-10 километров пути), откуда предстоит направиться на пароме в Хельсинки, что займет около двух часов. Из столицы Финляндии до находящегося в городе Вантаа магазина IKEA придется проехать около 21 километра (порядка 40 минут). Путь, который вам предстоит проехать на машине, обойдется в 5-6 евро (за четыре литра топлива). Стоимость билетов на паром сильно варьируется. Например, если бы вы решите поехать в IKEA в субботу, 1 сентября, то поездка на пароме обойдется в 100 евро. Это в случае, если вы едете один на легковом автомобиле, длина которого не превышает пяти, а высота 1,9 метра. Путешествие на автомобиле больших габаритов обойдется дороже. Также на стоимость билета повлияет количество пассажиров автомобиля.

Расходы на поезду в Финляндию из Таллинна: около 60 км пути, 6 часов, 105 евро.

До рижской IKEA (адрес: Biķeru iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads) на автомобиле придется проехать 318 километров, что займет порядка четырех часов. Значит, путь в оба конца составит 636 километров и займет восемь часов. Необходимые для поездки 45 литров топлива обойдутся примерно в 60 евро. При необходимости автомобиль можно заправить в Латвии, где топливо немного дешевле.

Поездка на автомобиле из Таллинна в рижский магазин IKEA: 636 км, 8 часов в пути, 60 евро.

С точки зрения временных затрат, жителям столицы разумнее поехать в Финляндию. Если смотреть на стоимость поездки, то шопинг в Латвии, разумеется, будет более выгодным. Если же вам удастся найти дешевый билет на паром, которые судоходные компании нередко предлагают, поездка в Финляндию выглядит более разумной.

Если вы живете в Тарту

Если вы живете в Тарту, то сначала вам предстоит проехать около 200 километров до столичного порта. Время в пути составит немногим более двух часов. Затем еще 21 километр от Хельсинки до Вантаа, где располагается магазин IKEA. Это еще 40 минут в пути. Добавим сюда время, что паром будет находиться в пути. Суммарно получается, что для преодоления пути в 400 с небольшим километров вы потратите около 10 часов.

30 литров топлива обойдутся вам примерно в 40 евро. Цены на паром сильно разнятся, но поездка на автомобиле 1 сентября обошлась бы вам около 100 евро. То есть суммарно получается 140 евро.

Расходы на поезду в Финляндию из Тарту: чуть более 400 км, 10 часов, 140 евро.

Если же вы решите поехать на машине в рижский магазин IKEA (адрес: Biķeru iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads), то протяженность маршрута составит 238 километров. Время в пути составит около трех часов. Суммарный пробег составит 476 километров и 6 часов в дороге. Ваш автомобиль израсходует около 17 литров топлива, которые будут стоить порядка 22 евро. Чтобы немного сэкономить, машину можно заправить в Латвии.

Поездка на автомобиле из Тарту в рижский магазин IKEA: 476 км, 6 часов, 22 евро.

Получается, что жителям Тарту и южной части Эстонии как по времени, так и деньгам будет выгоднее ездить в рижский, а не финский магазин IKEA.