Под Ригой открывается IKEA: выгоднее ли впредь ездить за мебелью в Финляндию или Латвию?

30 августа под Ригой откроется первый в Латвии магазин IKEA, который вполне может снискать популярность и среди жителей Эстонии, которые до этого времени предпочитали совершать покупки в финском филиале, пишет Geenius.
Если посчитать временные затраты, а также стоимость поездки, то в какую страну будет разумнее ездить, чтобы купить письменный стол и фрикадельки?
Журналисты Geenius решили сравнить, в какую сумму обойдется поездка в финский и латвийский магазин IKEA, если для поездки используется легковой автомобиль, средний расход топлива которого составляет 7 литров на сто километров пути.
Если вы живете в Таллинне
Если вы живете, скажем, в столичном районе Ласнамяэ, то сначала вам придется добраться на машине до порта (6-10 километров пути), откуда предстоит направиться на пароме в Хельсинки, что займет около двух часов. Из столицы Финляндии до находящегося в городе Вантаа магазина IKEA придется проехать около 21 километра (порядка 40 минут). Путь, который вам предстоит проехать на машине, обойдется в 5-6 евро (за четыре литра топлива). Стоимость билетов на паром сильно варьируется. Например, если бы вы решите поехать в IKEA в субботу, 1 сентября, то поездка на пароме обойдется в 100 евро. Это в случае, если вы едете один на легковом автомобиле, длина которого не превышает пяти, а высота 1,9 метра. Путешествие на автомобиле больших габаритов обойдется дороже. Также на стоимость билета повлияет количество пассажиров автомобиля.
Расходы на поезду в Финляндию из Таллинна: около 60 км пути, 6 часов, 105 евро.
До рижской IKEA (адрес: Biķeru iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads) на автомобиле придется проехать 318 километров, что займет порядка четырех часов. Значит, путь в оба конца составит 636 километров и займет восемь часов. Необходимые для поездки 45 литров топлива обойдутся примерно в 60 евро. При необходимости автомобиль можно заправить в Латвии, где топливо немного дешевле.
Поездка на автомобиле из Таллинна в рижский магазин IKEA: 636 км, 8 часов в пути, 60 евро.
С точки зрения временных затрат, жителям столицы разумнее поехать в Финляндию. Если смотреть на стоимость поездки, то шопинг в Латвии, разумеется, будет более выгодным. Если же вам удастся найти дешевый билет на паром, которые судоходные компании нередко предлагают, поездка в Финляндию выглядит более разумной.
Если вы живете в Тарту
Если вы живете в Тарту, то сначала вам предстоит проехать около 200 километров до столичного порта. Время в пути составит немногим более двух часов. Затем еще 21 километр от Хельсинки до Вантаа, где располагается магазин IKEA. Это еще 40 минут в пути. Добавим сюда время, что паром будет находиться в пути. Суммарно получается, что для преодоления пути в 400 с небольшим километров вы потратите около 10 часов.
30 литров топлива обойдутся вам примерно в 40 евро. Цены на паром сильно разнятся, но поездка на автомобиле 1 сентября обошлась бы вам около 100 евро. То есть суммарно получается 140 евро.
Расходы на поезду в Финляндию из Тарту: чуть более 400 км, 10 часов, 140 евро.
Если же вы решите поехать на машине в рижский магазин IKEA (адрес: Biķeru iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads), то протяженность маршрута составит 238 километров. Время в пути составит около трех часов. Суммарный пробег составит 476 километров и 6 часов в дороге. Ваш автомобиль израсходует около 17 литров топлива, которые будут стоить порядка 22 евро. Чтобы немного сэкономить, машину можно заправить в Латвии.
Поездка на автомобиле из Тарту в рижский магазин IKEA: 476 км, 6 часов, 22 евро.
Получается, что жителям Тарту и южной части Эстонии как по времени, так и деньгам будет выгоднее ездить в рижский, а не финский магазин IKEA.
Конечно, данное сравнение является очень субъективным, поскольку цены на паром сильно разнятся. Например, более дешевый билет может предлагать Viking Line. Также расходы на поездку будут зависеть от аппетита вашего автомобиля.