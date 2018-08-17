Эстонский производитель шпрот сократил экспорт в Россию из-за политических рисков

«Сейчас предприятие не отправляет слишком много продукции в Россию, а работает скорее с другими рынками», - сказала директор по маркетингу Алена Протасова. По ее словам, фирма сейчас, прежде всего, сосредоточена на скандинавском рынке: «Скандинавский рынок очень важен для нас, поскольку там меньше политических рисков».

По словам Протасовой, предприятие сократило объемы экспорта в Россию только из-за политических рисков: «Полезнее делать рекламу, дегустации и составлять стратегию в странах Европейского союза, где курсы валют и политическая ситуация стабильнее».

В этом году фирма планирует отправить 25 процентов экспортируемой продукции на российский рынок, 45 процентов - на скандинавский рынок и 30 процентов - на другие рынки. В феврале этого года экспорт в Россию составлял еще 40 процентов от всей экспортируемой продукции.

Российский ветеринарный департамент «Россельхознадзор» в декабре прошлого года снял запрет в двух фирм, производящих шпроты, из Эстонии и Латвии – с DGM Shipping AS и SIA Karavel.

«Возможное снятие запрета на импорт с остальных предприятий будет обсуждаться, когда соответствующие учреждения Эстонии и Латвии предоставят достаточно доказательств тому, что выявленные нарушения устранены»,- сказал тогда пресс-секретарь «Россельхознадзора».

Летом 2015 года «Россельхознадзор» запретил импорт рыбной продукции из Эстонии и Латвии, сославшись на нарушение ветеринарных норм и норм безопасности.