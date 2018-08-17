Полиция ищет пропавшего мужчину: его жизни может угрожать опасность

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 70-летнего Альбертcа, который сегодня утром покинул свой дом и до сих пор не вернулся.
Проживающий на улице Ялака в Тарту Альбертс сегодня утром ушел из дома и до сих пор не связался с близкими и не вернулся домой. Обнаруживший его пропажу близкий родственник сказал стражам правопорядка, что Альбертс ушел из дома без мобильного телефона и документов. Пожилой человек передвигается с трудом и не ориентируется ни в пространстве, ни во времени. По словам близких, из-за состояния здоровья его жизни может грозить опасность, поэтому взволнованные родственники обратились за помощью к полиции.
Активно занимающаяся поисками участковый Аннели Юрисон сказала, полицейские побеседовали с родственниками и знакомыми пропавшего, проверили больницы и места проживания его близких. К сожалению, до сих пор Альбертс не был обнаружен.
Полицейские передали приметы пропавшего всем патрулям. Всех, кто увидит изображенного на снимке человека, просят немедленно позвонить по номеру 112.
Рост Альбертса около 160 см, у него есть борода. Когда он покинул дом, на нем была темно-синяя рубашка, черные брюки и зеленая кепка.