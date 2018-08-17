Полиция ищет пропавшего мужчину: его жизни может угрожать опасность

Проживающий на улице Ялака в Тарту Альбертс сегодня утром ушел из дома и до сих пор не связался с близкими и не вернулся домой. Обнаруживший его пропажу близкий родственник сказал стражам правопорядка, что Альбертс ушел из дома без мобильного телефона и документов. Пожилой человек передвигается с трудом и не ориентируется ни в пространстве, ни во времени. По словам близких, из-за состояния здоровья его жизни может грозить опасность, поэтому взволнованные родственники обратились за помощью к полиции.