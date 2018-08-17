Ольга Иванова выходит из правления Центристской партии
17 августа 2018, 15:54
Ольга Иванова подала заявление руководству Центристской партии о выходе из состава правления организации, по всей видимости, Иванова выйдет и из фракции центристов в Рийгикогу, пишет Rus.ERR.
В интервью ERR Иванова подтвердила, что она подала заявление о выходе из правления партии. "Таким образом будет покончено с такой странной ситуацией, когда я вхожу в правление партии, не будучи членом партии", - пояснила Иванова.
Она сказала, что сейчас рассматривает вопрос о подаче заявления и о выходе из фракции Центристской партии в Рийгикогу.
По словам Ивановой, выйти из правления партии ее побудило происходящее в Нарвском горсобрании.