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Ольга Иванова выходит из правления Центристской партии

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Olga Ivanova

ФОТО: Päevaintervjuu screenshot

Ольга Иванова подала заявление руководству Центристской партии о выходе из состава правления организации, по всей видимости, Иванова выйдет и из фракции центристов в Рийгикогу, пишет Rus.ERR.

В интервью ERR Иванова подтвердила, что она подала заявление о выходе из правления партии. "Таким образом будет покончено с такой странной ситуацией, когда я вхожу в правление партии, не будучи членом партии", - пояснила Иванова.

Она сказала, что сейчас рассматривает вопрос о подаче заявления и о выходе из фракции Центристской партии в Рийгикогу.

По словам Ивановой, выйти из правления партии ее побудило происходящее в Нарвском горсобрании.

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