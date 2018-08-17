Ольга Иванова выходит из правления Центристской партии

В интервью ERR Иванова подтвердила, что она подала заявление о выходе из правления партии. "Таким образом будет покончено с такой странной ситуацией, когда я вхожу в правление партии, не будучи членом партии", - пояснила Иванова.

Она сказала, что сейчас рассматривает вопрос о подаче заявления и о выходе из фракции Центристской партии в Рийгикогу.