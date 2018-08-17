Эксперты проверили Samsung Galaxy Note9 на автономность

Тестирование проводилось при помощи специальной утилиты, имитирующей снижение заряда при повседневном использовании гаджета. Целью исследования была проверка утверждения Samsung о том, что аккумулятора Note9 хватит «на весь день». Затем результаты теста сравнили с достижениями других популярных смартфонов, пишет 4pda.ru.

Очевидно, что аккумулятор новинки получил заметный апгрейд по сравнению с прошлогодним Galaxy Note8: разница в емкости между устройствами составила 20% в пользу новинки. В реальных условиях это обеспечило прирост автономности на 14%. В общей сложности Note9 продержался чуть меньше 9 часов, обойдя iPhone X, OnePlus 6 и LG G7 ThinQ. Примечательно, что «старичок» iPhone 8 Plus продержался на 99 минут дольше, несмотря на скромные 2675 мАч под «капотом».

Не менее важная характеристика аккумулятора — время его зарядки. На то, чтобы восстановить полностью разряженный Note9 до 100%, экспертам понадобился 1 час и 49 минут. При этом использовалось оригинальное зарядное устройство, поставляемое в комплекте со смартпэдом.

Дольше всего у розетки провели iPhone 8 Plus и iPhone X (178 и 189 минут соответственно) — сказалось отсутствие функции быстрой зарядки. Galaxy S9 Plus, Note8 и LG G7 ThinQ зарядились на несколько минут быстрее, чем Note9. Лидером по скорости пополнения аккумулятора оказался OnePlus 6 — свои 100% он набрал всего за 80 минут.

К сожалению, в результатах тестирования эксперты не указали модель процессора флагманского смартпэда. Напомним, что в зависимости от региона поставок аппарат может быть оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 845 с максимальной тактовой частотой 2,8 ГГц или Exynos 9810 на 2,7 ГГц.