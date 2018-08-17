Фото: возле таллиннского ипподрома загорелось здание
17 августа 2018, 16:21
В Таллинне вблизи находящегося на Палдиском шоссе ипподрома загорелось здание, ни один человек не пострадал.
Спасательный департамент получил сообщение о возгорании в 15.48.
«Горела стена здания, где складируется сено», - сказал Postimees дежурный пресс-секретарь Спасательного центра.
На данный момент на месте ведутся работы по тушению.
Известно, что ни один человек не пострадал, также нет угрозы, что огонь распространится дальше.