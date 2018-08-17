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Фото: возле таллиннского ипподрома загорелось здание

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В Таллинне вблизи находящегося на Палдиском шоссе ипподрома загорелось здание, ни один человек не пострадал.

Спасательный департамент получил сообщение о возгорании в 15.48.

«Горела стена здания, где складируется сено», - сказал Postimees дежурный пресс-секретарь Спасательного центра.

На данный момент на месте ведутся работы по тушению.

Известно, что ни один человек не пострадал, также нет угрозы, что огонь распространится дальше.

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