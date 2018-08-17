Пт, 17.08.2018
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  • Райн Лаане: на переименование Больничной кассы потратят 48 800 евро

Райн Лаане: на переименование Больничной кассы потратят 48 800 евро

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Председатель правления Больничной кассы Райн Лаане.

ФОТО: Konstantin Sednev

После пятничного собрания совета Больничной кассы ее руководитель Райн Лаане заявил, что на переименование ведомства, которое вызвало непрекращающиеся споры в обществе, в конечном счете, потратят 48 800 евро.

«Мы никогда не предполагали потратить такую огромную сумму на переименование, как об этом писали журналисты», - цитирует Лаане портал Postimees. По его словам, прискорбно, что журналисты взяли цифру из законопроекта, и с каждой новой публикацией она росла на 100 000 евро и осталась в памяти людей как почти миллион евро. «Эта цифра начала жить своей жизнью», - сказал руководитель Больничной кассы.

Если изначально стоимость переименования Больничной кассы и Кассы страхования от безработицы должна была составить 865 000 евро, то теперь называется сумма 350 000 евро.

«Эта цифра была немного преждевременной и названа второпях» - сказал Лаане и добавил, что на изменение имени Больничной кассы сейчас решено потратить 48 800 евро, большая часть изменений будет связана с ИТ-системами. «Я не вижу причин менять ручки», - заключит Лаане.

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