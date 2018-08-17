Райн Лаане: на переименование Больничной кассы потратят 48 800 евро

«Мы никогда не предполагали потратить такую огромную сумму на переименование, как об этом писали журналисты», - цитирует Лаане портал Postimees. По его словам, прискорбно, что журналисты взяли цифру из законопроекта, и с каждой новой публикацией она росла на 100 000 евро и осталась в памяти людей как почти миллион евро. «Эта цифра начала жить своей жизнью», - сказал руководитель Больничной кассы.