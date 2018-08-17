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Саакашвили пообещал вернуться на Украину после ухода Порошенко

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Mihheil Saakašvili.

ФОТО: Stringer/Scanpix

Экс-президент Грузии, лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что вернется на Украину после истечения срока полномочий действующего президента страны Петра Порошенко.

"Я вернусь, как только Порошенко уйдет, и я восстановлю свое гражданство через судебную систему. Потому что элементарно там было всё нарушено по отношению ко мне, но я добьюсь того, что люди, которые нарушали, подделывали, например, мою подпись, анкету, которые напугали судей и свидетелей, чтобы они отвечали в установленном законом порядке. Наконец-то кто-то должен отвечать. Естественно, я буду возвращаться в Украину", - сказал он в эфире Радио НВ ("Новое время").

Саакашвили также анонсировал участие партии "Движение новых сил" в парламентских выборах в Украине 2019 года.

Президентские выборы на Украине должны состояться весной, а парламентские - осенью 2019 года.

В июле 2017 года президент Украины Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

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