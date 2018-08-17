Рагнар Клаван начинает покорение Италии

В 2016 году заключивший трехлетний контракт с "Ливерпулем" защитник и капитан сборной Эстонии, Рагнар Клаван, покидает Англию и, как минимум, два сезона проведет в Италии, в клубе Серии А с острова Сардиния.
Договор с Клаваном рассчитан до конца сезона 2019/20, с опцией продления еще на один год. Клаван - первый эстонский футболист, который будет выступать в Серии А.
"Кальяри" - клуб с богатой историей. В 1970 году команда выиграла скудетто, а в сезоне 1993-94 дошла до полуфинала кубка УЕФА. В прошлом году "Кальяри" занял 16-е место в Серии А.
Для Клавана чемпионат Италии станет третьим по счету топ-соревнованием Европы. До Италии Клаван выступал в АПЛ за "Ливерпуль" и Бундеслиге за "Аугсбург".
Всего в АПЛ Клаван провел 53 игры и забил два гола.
По словам тренера "Ливерпуля", Юргена Клоппа, сделкой должны быть довольны все стороны. Немец сказал, что никто из команды не ушел бы без его, Клоппа, согласия. Хотя, по правде, переход еще не до конца завершен.
"Если Клаван захочет уйти, то ему нужно мое согласие. Но я дам такое согласие. Каждая сделка должна быть такой, что довольными должны остаться все три стороны: клубы и игрок."
Одной из причин ухода Клавана стало, по словам Клоппа, то, что молодой защитник, воспитанник клуба, Джо Гомес, серьезно прибавил в игре: "Джо показал в первом туре, что с Виргилом ван Дейком у них отличное взаимопонимание. Поправился Жоэль Матип. Поправляется Деян Ловрен. К тому же у "Ливерпуля" есть Нэт Филлипс, да и Фабиньо может сыграть в центре обороны".