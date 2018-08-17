Рагнар Клаван начинает покорение Италии

Договор с Клаваном рассчитан до конца сезона 2019/20, с опцией продления еще на один год. Клаван - первый эстонский футболист, который будет выступать в Серии А.

"Кальяри" - клуб с богатой историей. В 1970 году команда выиграла скудетто, а в сезоне 1993-94 дошла до полуфинала кубка УЕФА. В прошлом году "Кальяри" занял 16-е место в Серии А.

Для Клавана чемпионат Италии станет третьим по счету топ-соревнованием Европы. До Италии Клаван выступал в АПЛ за "Ливерпуль" и Бундеслиге за "Аугсбург".

Всего в АПЛ Клаван провел 53 игры и забил два гола.

По словам тренера "Ливерпуля", Юргена Клоппа, сделкой должны быть довольны все стороны. Немец сказал, что никто из команды не ушел бы без его, Клоппа, согласия. Хотя, по правде, переход еще не до конца завершен.

"Если Клаван захочет уйти, то ему нужно мое согласие. Но я дам такое согласие. Каждая сделка должна быть такой, что довольными должны остаться все три стороны: клубы и игрок."